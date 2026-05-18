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18.05.2026 06:31:29
SurgePays öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SurgePays hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SurgePays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 10,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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