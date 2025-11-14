SurgePays präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SurgePays lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

SurgePays hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,730 USD je Aktie gewesen.

SurgePays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 291,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at