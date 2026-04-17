SurgePays: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SurgePays gab am 14.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SurgePays -1,020 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 16,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 68,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

SurgePays hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,800 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,390 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SurgePays mit einem Umsatz von insgesamt 56,96 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,88 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -6,44 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at