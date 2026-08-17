SurgePays zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SurgePays gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SurgePays ein EPS von -0,360 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,62 Prozent auf 16,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at