Surgery Partners Aktie
WKN DE: A14YWP / ISIN: US86881A1007
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03.09.2026 19:00:02
Surgery Partners Director Teresa DeLuca Buys 11,250 Shares
Teresa DeLuca, a Director at Surgery Partners (NASDAQ:SGRY), executed a direct purchase of 11,250 shares of common stock on Aug. 18, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Surgery Partners reported trailing-twelve-month revenue of $3.4 billion and a net loss of $88.6 million. As of the Aug. 19, 2026, market close, the company had a market capitalization of $1.8 billion.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.33); post-transaction value based on Aug. 18, 2026, market close ($14.24).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Surgery Partners Inc
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09.08.26
|Ausblick: Surgery Partners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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26.07.26
|Erste Schätzungen: Surgery Partners informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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04.05.26
|Ausblick: Surgery Partners präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Surgery Partners legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Surgery Partners Inc
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