Surgery Partners gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Surgery Partners stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 821,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Surgery Partners einen Umsatz von 770,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at