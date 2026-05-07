Surgery Partners gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Surgery Partners stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 810,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 776,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at