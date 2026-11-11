Surgery Partners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Surgery Partners gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 815,3 Millionen USD – eine Minderung von 0,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 821,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at