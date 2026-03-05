Surgery Partners: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Surgery Partners präsentierte am 02.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,860 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Surgery Partners mit einem Umsatz von insgesamt 885,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 864,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,38 Prozent gesteigert.

Surgery Partners hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,330 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,11 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,31 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at