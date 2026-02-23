Surgery Partners Aktie

Surgery Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14YWP / ISIN: US86881A1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 21:03:39

Surgery Partners Stock Down 39% as One Fund Slashes Stake by $19 Million

Irenic Capital Management cut its stake in Surgery Partners (NASDAQ:SGRY) by 1,047,583 shares in the fourth quarter, an estimated $19.25 million trade based on quarterly average pricing, according to a February 17, 2026, SEC filing.Irenic Capital Management disclosed in a recent SEC filing that it sold 1,047,583 shares of Surgery Partners during the quarter ended December 31, 2025. The estimated value of shares sold was $19.25 million, based on the quarterly average share price. The fund’s quarter-end position in the company declined to 84,620 shares, with the value shift also reflecting price performance over the period.Surgery Partners, Inc. is a leading operator of surgical facilities in the United States, with a diversified portfolio spanning ambulatory surgery centers and surgical hospitals. The company leverages a scalable model focused on high-demand specialties and ancillary healthcare services, aiming to deliver efficient, cost-effective care outside of traditional hospital settings. Its broad national footprint and integrated service offerings position it to address evolving healthcare delivery trends and patient preferences.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Surgery Partners Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Surgery Partners Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Surgery Partners Inc 13,00 -0,76% Surgery Partners Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:35 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: US-Börsen zum Handelsende mit deutlichem Minus -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigte sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen