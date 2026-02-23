Surgery Partners Aktie
WKN DE: A14YWP / ISIN: US86881A1007
|
23.02.2026 21:03:39
Surgery Partners Stock Down 39% as One Fund Slashes Stake by $19 Million
Irenic Capital Management cut its stake in Surgery Partners (NASDAQ:SGRY) by 1,047,583 shares in the fourth quarter, an estimated $19.25 million trade based on quarterly average pricing, according to a February 17, 2026, SEC filing.Irenic Capital Management disclosed in a recent SEC filing that it sold 1,047,583 shares of Surgery Partners during the quarter ended December 31, 2025. The estimated value of shares sold was $19.25 million, based on the quarterly average share price. The fund's quarter-end position in the company declined to 84,620 shares, with the value shift also reflecting price performance over the period.Surgery Partners, Inc. is a leading operator of surgical facilities in the United States, with a diversified portfolio spanning ambulatory surgery centers and surgical hospitals. The company leverages a scalable model focused on high-demand specialties and ancillary healthcare services, aiming to deliver efficient, cost-effective care outside of traditional hospital settings. Its broad national footprint and integrated service offerings position it to address evolving healthcare delivery trends and patient preferences.
09.11.25
Ausblick: Surgery Partners präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Surgery Partners Inc
