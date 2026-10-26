Surgery Partners Aktie
WKN DE: A14YWP / ISIN: US86881A1007
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26.10.2026 18:05:22
Surgery Partners Surges as $5.7 Billion Deal Takes Company Private
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Nachrichten zu Surgery Partners Inc
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25.10.26
|Bon Secours agrees $5.7bn takeover of Bain-backed Surgery Partners (Financial Times)
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25.10.26
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09.08.26
|Ausblick: Surgery Partners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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26.07.26
|Erste Schätzungen: Surgery Partners informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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04.05.26
|Ausblick: Surgery Partners präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Surgery Partners Inc
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