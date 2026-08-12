Surgery Partners veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Surgery Partners hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Surgery Partners in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 848,9 Millionen USD im Vergleich zu 826,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at