Surgical Science Sweden Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Surgical Science Sweden Registered hat am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,37 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Surgical Science Sweden Registered 0,650 SEK je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,07 Prozent auf 235,5 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at