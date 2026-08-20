Surgical Science Sweden Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Surgical Science Sweden Registered äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,41 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,390 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 254,5 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 21,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 209,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at