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14.10.2026 16:01:19
Surging Inflation Complicates Trump’s Final Push to Sell Voters on Strong Economy
The final inflation report before the 2026 election — showing price increases and stagnant wages — spelled bad political news for the White House.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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