SuRo Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SuRo Capital gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 232,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -7,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at