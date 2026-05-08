SuRo Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SuRo Capital lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,18 USD, nach -0,030 USD im Vorjahresvergleich.

SuRo Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 244,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at