SuRo Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SuRo Capital hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

SuRo Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 5,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at