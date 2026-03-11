11.03.2026 06:31:29

SuRo Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SuRo Capital hat am 09.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat SuRo Capital im vergangenen Quartal 7,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SuRo Capital 10,3 Millionen USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,78 USD, nach -1,600 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SuRo Capital in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6683,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,89 Millionen USD im Vergleich zu -0,53 Millionen USD im Vorjahr.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gehen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

