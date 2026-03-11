|
SuRo Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SuRo Capital hat am 09.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Auf der Umsatzseite hat SuRo Capital im vergangenen Quartal 7,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SuRo Capital 10,3 Millionen USD umsetzen können.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,78 USD, nach -1,600 USD im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahr hat SuRo Capital in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6683,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,89 Millionen USD im Vergleich zu -0,53 Millionen USD im Vorjahr.
