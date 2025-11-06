SuRo Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SuRo Capital hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 USD, nach -0,230 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 143,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SuRo Capital einen Umsatz von -13,0 Millionen USD eingefahren.

