07.03.2026 14:06:00
Surprise! America Has Chosen Its Favorite Auto Brand -- and It's Not Ford, General Motors, or Tesla!
Aside from a home, the largest purchase the typical American will make is a new vehicle. As reported by Kelley Blue Book, the average new-car buyer paid a whopping $49,191 in January 2026, down a little over 2% from an all-time high of more than $50,000 per transaction in December. Meanwhile, it's become virtually impossible to find a new vehicle with a price tag of less than $20,000. With new vehicle prices rising at every turn, consumers are expecting meaningful value and dependability from their investment. This means that having a historic or household name, such as Ford Motor Company (NYSE: F), General Motors (NYSE: GM), or Tesla (NASDAQ: TSLA), isn't enough, by itself, to incentivize loyalty among car buyers.Ford's F-Series trucks have been America's top-selling vehicle for 44 consecutive years. Image source: Ford Motor Company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
