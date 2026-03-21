Chosen Holdings Aktie

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WKN DE: A0JKU5 / ISIN: SG1G50869484

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21.03.2026 14:36:00

Surprise! America Has Chosen Its Favorite Fast-Food Restaurant -- and It's Not Wendy's or Burger King!

In a typical day, 32% of American adults consume fast food, according to a survey from the Centers for Disease Control and Prevention. Perhaps it's no surprise that quick-serve restaurants are a big-dollar industry.Although the fast-food industry is highly competitive, companies that can stand out through innovation, a compelling value proposition, and out-of-the-box thinking can reap the rewards of this high-ceiling addressable market. Arranging the pieces of this puzzle is how McDonald's (NYSE: MCD), Wendy's, Burger King, which is owned by Restaurant Brands International, and Subway have thrived.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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