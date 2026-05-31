|
01.06.2026 00:10:00
Surprise! This Company, Already Set to Make History, May Be Next to Join the Trillion-Dollar Club.
Many of the tech giants that have become household names -- from Amazon to Nvidia -- are members of the trillion-dollar club. This isn't a real club with membership features and dues, but instead a group of market giants that are each worth more than $1 trillion. Micron Technology was the latest to enter just days ago. The question is always: Which player will be next? Surprise! It could be a company that isn't even publicly traded yet. I'm talking about Elon Musk's SpaceX, which is planning on an initial public offering in a few weeks. The rocket launch giant is aiming for a valuation of nearly $2 trillion -- and if that takes shape, it will make history as the biggest IPO ever. Let's take a closer look at this exciting tech and industrial giant that may be next to join the trillion-dollar club.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefer -- DAX fällt zurück -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendiert tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.