Surrozen gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Surrozen hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Surrozen ein Ergebnis je Aktie von -8,360 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at