Surrozen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Surrozen präsentierte am 23.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 20,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,70 Prozent auf 0,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Surrozen 0,7 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 32,370 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Surrozen -21,670 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 67,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,48 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,65 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at