Surrozen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Surrozen stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 8,36 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 90,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at