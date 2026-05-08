Surrozen veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Surrozen hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Surrozen ein Ergebnis je Aktie von -7,430 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Surrozen 5,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 410,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at