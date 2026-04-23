SURTECO GROUP SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SURTECO GROUP SE präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,59 EUR gegenüber 0,040 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,66 Prozent zurück. Hier wurden 181,4 Millionen EUR gegenüber 194,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,920 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,540 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SURTECO GROUP SE im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 821,19 Millionen EUR im Vergleich zu 856,59 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at