Suruga Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Suruga Bank stellte am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 63,03 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suruga Bank 10,09 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,24 Prozent auf 23,21 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 198,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 106,84 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 86,35 Milliarden JPY gegenüber 76,54 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at