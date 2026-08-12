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12.08.2026 06:31:29
Suruga Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Suruga Bank hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 167,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 158,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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