Suruga Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Suruga Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 46,95 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 38,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,35 Prozent auf 22,49 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at