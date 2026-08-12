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12.08.2026 06:31:29
Suruga Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Suruga Bank ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Suruga Bank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Suruga Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 82,70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29,88 JPY je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,44 Prozent auf 26,71 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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