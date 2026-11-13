Suruga Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Suruga Bank ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Suruga Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 90,86 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 58,69 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,63 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 22,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at