Surya Roshni: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Surya Roshni äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3,66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent auf 19,27 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at