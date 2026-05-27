Surya Roshni: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Surya Roshni hat am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,51 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,98 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 21,63 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 13,13 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,95 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 75,40 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Surya Roshni 74,09 Milliarden INR umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 13,20 INR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 75,40 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at