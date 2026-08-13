Surya Roshni: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Surya Roshni hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,74 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Surya Roshni 1,55 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Surya Roshni in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,46 Milliarden INR im Vergleich zu 16,05 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at