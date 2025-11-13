|
Surya Roshni: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Surya Roshni hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 3,41 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,45 Milliarden INR – ein Plus von 20,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Surya Roshni 15,29 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
