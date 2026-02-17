Suryaamba Spinning Mills legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Suryaamba Spinning Mills präsentierte in der am 14.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,15 INR. Im Vorjahresviertel hatte Suryaamba Spinning Mills 3,28 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Suryaamba Spinning Mills mit einem Umsatz von insgesamt 493,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 554,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 11,07 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at