Suryaamba Spinning Mills: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Suryaamba Spinning Mills ließ sich am 23.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Suryaamba Spinning Mills die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Suryaamba Spinning Mills mit einem Umsatz von insgesamt 475,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 551,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 13,83 Prozent verringert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,38 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Suryaamba Spinning Mills im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,07 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 2,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at