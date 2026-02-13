Suryalakshmi Cotton Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Suryalakshmi Cotton Mills äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,28 INR. Im letzten Jahr hatte Suryalakshmi Cotton Mills einen Gewinn von 0,490 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Suryalakshmi Cotton Mills in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,84 Milliarden INR im Vergleich zu 1,94 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at