Suryalakshmi Cotton Mills: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Suryalakshmi Cotton Mills stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 INR gegenüber 0,160 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,92 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at