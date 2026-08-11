Suryalakshmi Cotton Mills vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Suryalakshmi Cotton Mills präsentierte in der am 08.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,780 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,82 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Suryalakshmi Cotton Mills einen Umsatz von 1,78 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at