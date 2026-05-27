Suryalakshmi Cotton Mills veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Suryalakshmi Cotton Mills lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,44 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Suryalakshmi Cotton Mills 1,50 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,41 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,66 INR, nach 1,93 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Suryalakshmi Cotton Mills in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,95 Milliarden INR im Vergleich zu 7,81 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at