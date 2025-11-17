|
Suryalakshmi Cotton Mills: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Suryalakshmi Cotton Mills hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,280 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,47 Prozent auf 1,92 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,93 Milliarden INR gelegen.
