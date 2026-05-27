Suryalata Spinning Mills: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Suryalata Spinning Mills lud am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25,34 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,51 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,10 Prozent auf 1,05 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 83,10 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 36,03 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,97 Prozent auf 4,84 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at