Suryalata Spinning Mills mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suryalata Spinning Mills präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31,65 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,75 Prozent auf 1,26 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at