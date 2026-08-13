|
13.08.2026 06:31:29
Suryavanshi Spinning Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Suryavanshi Spinning Mills stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Mit einem EPS von 0,37 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Suryavanshi Spinning Mills mit 0,370 INR je Aktie genauso viel verdiente.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Suryavanshi Spinning Mills in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,7 Millionen INR im Vergleich zu 11,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX im Plus -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.