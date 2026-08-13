Suryavanshi Spinning Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Suryavanshi Spinning Mills stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 0,37 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Suryavanshi Spinning Mills mit 0,370 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Suryavanshi Spinning Mills in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,7 Millionen INR im Vergleich zu 11,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at