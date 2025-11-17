SUS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SUS hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,72 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent auf 3,93 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 103,34 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte SUS 67,62 JPY je Aktie verdient.

SUS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 15,02 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 13,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at