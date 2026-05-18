SUS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SUS lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 42,91 JPY. Im letzten Jahr hatte SUS einen Gewinn von 35,86 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat SUS 4,11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at