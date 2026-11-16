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16.11.2026 06:31:29
SUS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SUS hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,42 JPY gegenüber 27,12 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 4,23 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SUS 3,93 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 136,04 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 103,34 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 16,33 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 15,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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